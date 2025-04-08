Новости Чем чаще всего занимаются бизнесмены в Иркутской области Аналитики провели подсчеты и выяснили, чем чаще всего занимаются предприниматели в Иркутской области. Данные приводит Иркутскстат. «Наибольшее количество субъектов хозяйственной деятельности являются торговыми: 41% индивидуальных предпринимателей и 22% юридических лиц сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов», – говорится в сообщении. Индивидуальные предприниматели, кроме торговли, занимаются транспортировкой и хранением – 12%, строительством – 8%, а также многими другими видами деятельности. В числе юридических лиц больше всего созданных с целью строительства – 11%, немало также работающих на рынке недвижимости, в сфере транспортировки и хранения – 8%, профессиональной, научной и технической деятельности – 7%. Обрабатывающие производства составляют 6% организаций: в основном это деревообработка и выпуск пищевых продуктов. ykot

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