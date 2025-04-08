Число многоквартирных домов определят в России

В единой базе будут указаны их технические характеристики и состояние. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Госдумы.

Правительственная комиссия одобрила законопроект о госучете жилищного фонда, который ждал рассмотрения с 2017 года. Поправки в Жилищный кодекс обяжут застройщиков с 1 сентября 2025 года размещать электронные паспорта домов в ГИС ЖКХ. Эти паспорта будут содержать данные о техническом состоянии зданий, что позволит точнее планировать капремонты и распределять бюджетные средства.

Сейчас информация о жилье разрознена: в одних регионах учет ведут местные бюро, в других – данные отсутствуют. «Без единой системы невозможно эффективно управлять ЖКХ», – отметил председатель думского комитета по строительству Сергей Пахомов. По словам экспертов, новая база исключит дублирование данных и поможет выявлять аварийные дома, которые требуют срочного ремонта или расселения.

Финансирование системы будет федеральным, что ускорит цифровизацию отрасли. Покупатели и инвесторы смогут проверять историю домов, а государство – контролировать расходы на субсидии и исключать «мертвые души».

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в мае.