Названы территории Иркутской области, где больше всего бизнесменов

Аналитики подсчитали количество бизнесменов в Приангарье, а также определили территории, где таковых больше всего. Подробности публикует Иркутскстат.

«Центром предпринимательской активности является Иркутск: здесь зарегистрирована половина юридических лиц нашего региона – 23,5 тыс. организаций – и треть всех индивидуальных предпринимателей – 21,8 тыс. человек.

По числу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в расчете на 1000 жителей наряду с областным центром лидируют Иркутский, Ольхонский и Бодайбинский районы.