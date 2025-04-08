Жители Иркутской области написали «Тотальный диктант» на гидроэлектростанциях

Более 100 человек написали «Тотальный диктант» на площадках предприятий холдинга Эн+ в Приангарье – на Братской, Усть-Илимской, Иркутской гидроэлектростанциях, а также в корпоративном университете в столице региона. Все места на участие в акции на площадках ГЭС, входящих в Эн+, были оперативно забронированы. Рекорд поставили Братск и Иркутск, где все заявки закрылись за два часа.

Участники акции писали текст «В поисках чудесного» Марины Москвиной, писательницы, финалистки премии «Ясная Поляна» и лауреата Международного Почётного диплома Андерсена. На площадках, организованных компанией, текст диктанта зачитали: ведущий Братской студии телевидения Денис Ишпаев, композитор Максим Сафиуллин, иркутский поэт Илья Подковенко. После написания диктанта всех участников ждали экскурсии по гидростанциям, обычно закрытым для посещения. В основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ входят 4 сибирских ГЭС: три в Иркутской области, одна в Красноярском крае.

– Для нашей компании поддержка «Тотального диктанта» уже стала традицией. Это мероприятие напоминает, что грамотность является вечной ценностью. В стремительно меняющемся современном мире она продолжает быть важной – будь то письменная или устная речь, финансовая, цифровая или другие виды грамотности. Отдельно отмечу, что интерес к участию в акции на ГЭС, входящих в Эн+, из года в год растет, все места были забронированы в течение считанных часов, – Директор «Эн+ Гидро» Сергей Кузнецов.

– Я тотально рад оказаться здесь. Детский восторг от этого вида, от этого величия и от людей, которые соберутся здесь. Для меня сегодня праздник, – радиоведущий Денис Ишпатов, прочитавший текст диктанта на БГЭС.

– Безусловно, проверить свою грамотность – это необходимая вещь, плюс сегодня еще и на ГЭС побывали. Такая интересная экскурсия. Когда видишь все это изнутри, становится приятно и испытываешь гордость за то, какой красивый, классный, здоровский город. Я благодарю Эн+ за приглашение и за участие в прекрасном проекте «Тотальный диктант», – поэт Максим Сафиуллин, диктовавший на УИГЭС.