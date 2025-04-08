Экс-заместителя мэра Тулуна уличили в махинациях с премиями подчиненных

В Иркутской области перед судом предстанет бывшая вице-мэр города Тулуна. Ее обвиняют в махинациях с премиями подчиненных, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в период с 2019 по 2023 год женщина организовала начисление подчиненным сотрудникам администрации завышенных премий за выполнение особо важных и сложных задач в размере не менее 1 млн 280 тысяч рублей. Подчиненные частично возвращали премии фигурантке, которая в последующем расходовала деньги на нужды администрации города.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.