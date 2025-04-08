Вылетевший из Иркутска в Ленск самолет не смог добраться до пункта назначения

В Иркутске проводится доследственная проверка по факту инцидента с воздушным судном. Вылетевший из Иркутска самолет не смог добраться до пункта назначения, рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального управления на транспорте СКР.

«По предварительным данным, экипаж воздушного судна Ан-24, следовавшего сообщением Иркутск – Ленск, после взлета принял решение вернуться в аэропорт вылета в связи технической неисправностью», – говорится в сообщении.

Посадка самолета произведена благополучно, экипаж в составе четырех человек и находящиеся на борту 26 пассажиров не пострадали.

Проверка организована по уголовное статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», обстоятельства устанавливаются.