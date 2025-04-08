Производство УАЗов стартовало на Кубе

Это первый завод российской копании за пределами Евразии. Об этом сообщили в Telegram-канале Ульяновского автомобильного завода.

Фото из Telegram-канала Ульяновского автомобильного завода

В Гаване стартовало производство российских внедорожников УАЗ – первое за пределами Евразии. Проект реализован совместно ульяновским автозаводом, компанией «Эхо-Экспорт» и кубинским предприятием EISA. На заводе в индустриальной зоне столицы началась крупноузловая сборка адаптированных к местному климату моделей «Патриот» и «Пикап».

К сентябрю 2025 года предприятие выйдет на мощность 500 автомобилей в год, а при работе в три смены сможет выпускать до 1500 машин. В планах – расширение линейки за счет коммерческой модели «Профи». Производство оснащено современным оборудованием и системами контроля качества, что позволит обеспечивать внедорожниками не только Кубу, но и другие страны региона.