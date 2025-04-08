Завод Volkswagen в Калужской области возобновляет работу

Теперь предприятие будет выпускать автомобили под брендом Tenet. Об этом пишет «Российская газета».

Бывший завод Volkswagen в Калужской области возобновил работу и готовится выпускать автомобили под новым брендом Tenet. Партнером стала китайская компания Defetoo.

Она стремится развивать автомобильную промышленность через глубокую локализацию, а не экспорт.

«Наша основная цель – не просто поставлять технологии, а выстраивать долгосрочную стратегическую интеграцию, обеспечивающую стабильный рост и развитие проекта Tenet», – сообщили в компании.