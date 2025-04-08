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XX Чемпионат по управленческим поединкам пройдет в Приангарье

19 и 20 апреля в Иркутской области состоится XX Чемпионат по управленческой борьбе «Кубок Байкала – 2025». Организатором мероприятия выступает Клуб социальных технологий, объединяющий предпринимателей и менеджеров региона. В этом году турнир пройдет в «БайкалБизнесЦентре», а поддержку оказывает Правительство Приангарья.

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Турнир включает 16 управленческих поединков продолжительностью по восемь минут. Участники разыгрывают заранее подготовленные сценарии, решая конфликтные ситуации в различных ролях. Оценивает ход поединка судейская коллегия из девяти экспертов, представляющая позиции работодателей, переговорщиков и собственников.

Технология управленческих поединков была разработана Владимиром Тарасовым — советским и российским социальным технологом и бизнес-тренером. Этот формат представляет собой интеллектуальные соревнования, позволяющие участникам продемонстрировать свои способности в управлении и ведении переговоров. По словам руководителя Клуба социальных технологий Иркутска Ларисы Давыдовой, такая игра помогает участникам увидеть свои сильные и слабые стороны через призму разных судейских оценок и находить решения, выгодные для всех сторон конфликта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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