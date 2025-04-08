Россияне сталкиваются с рекордными отказами по кредитам

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в России в феврале 2025 года выросла на 4,1 процентного пункта, достигнув отметки в 75,2% по сравнению с прошлым годом. Эти данные предоставлены Национальным бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январём 2025 года, снижение доли отказов в феврале составило лишь 0,2 процентного пункта (с 75%). Уровень отказов существенно варьируется в зависимости от кредитного рейтинга заемщика: для тех, чей рейтинг находится в диапазоне от 1 до 250 баллов, доля отказов превышает 96%, тогда как для лиц с рейтингом свыше 750 баллов этот показатель составляет 31,3%.

Согласно сообщению НБКИ, рост числа отказов обусловлен жёсткой денежной политикой регуляторов, направленной на сдерживание роста необеспеченных кредитов. Ключевыми факторами стали повышение ключевой ставки и введение более строгих макропруденциальных мер.