Китай готов биться до конца: ответ на пошлины Трампа

Министерство торговли Китая ответило на угрозу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт, назвав это ошибкой и пообещав принять контрмеры для защиты своих прав и интересов, сообщает РБК.

«Угроза демонстрирует шантажистскую суть США. Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — заявили в ведомстве, передает Xinhua.

Новые пошлины США рассматриваются в Пекине как одностороннее запугивание. Министерство призвало власти США прекратить торговую войну, подчеркнув, что давление и угрозы — неверный способ ведения дел с Китаем.

В начале апреля США объявили о масштабных пошлинах, затронувших импорт из 211 государств и территорий. Для Китая тариф составил 34%, но с учетом предыдущих мер пошлины достигнут 54%. В ответ Пекин ввел пошлины 34% на все американские товары и усилил экспортный контроль на семь китайских редкоземельных элементов, что негативно скажется на мировых поставках ключевых материалов, используемых в высокотехнологичных товарах.

Трамп заявил, что если Пекин до 8 апреля не отменит свое решение, страну ждут дополнительные пошлины, которые могут превысить 100%. Республиканец также пригрозил отменой переговоров с Китаем.