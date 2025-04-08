Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка на уровне «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз – «Развивающийся» в течение следующих 12 месяцев.

Высокий кредитный рейтинг Примсоцбанка обусловлен комфортной позицией по капиталу, адекватным качеством активов и гарантийного портфеля, а также ликвидной позицией и профилем фондирования. Рыночные позиции Банка по активам и капиталу оцениваются выше средних. Примсоцбанк занимает существенную долю на региональном рынке банковских услуг, а бренд Банка обеспечивает его узнаваемость и лояльность клиентов в регионах присутствия.

Среди ключевых направлений бизнеса Примсоцбанка можно выделить кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т.д.), привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.