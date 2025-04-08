Ингосстрах Банк принимает участие в акции «Монетная неделя»

С 7 по 19 апреля 2025 года Ингосстрах Банк принимает участие в ежегодной акции «Монетная неделя», организованной Банком России. В период акции клиенты смогут обменять скопившуюся мелочь на 100-рублевые банкноты «Ржевский мемориал» 2022 года выпуска и 25-рублевые монеты «Волк Забивака — Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 в России».

Обмен монет производится без комиссии. Мелочь, отсортированная по номиналам, сэкономит время в кассе. Если планируется зачислить обменную сумму на банковский счёт, то для проведения операции потребуется паспорт.

Участие в «Монетной неделе» примут два московских офиса Ингосстрах Банка:

«Сущевский» на ул. Сущевская, 27, стр. 1;

«Отрадное» на ул. Хачатуряна, 20

График работы офисов и схема проезда — на сайте Ингосстрах Банка

Всероссийская акция «Монетная неделя» проводится при поддержке Центрального банка РФ и призвана вернуть в оборот мелкие монеты, скопившиеся у населения. Впервые она прошла осенью 2023 года. В 2024 году с помощью двух «Монетных недель» удалось собрать 336 тонн мелочи на общую сумму 320 млн рублей. В общей сложности люди сдали 75 млн монет. Ингосстрах Банк при проведении акции в прошлом году собрал более 57 тысяч монет и получил награду от Банка России.