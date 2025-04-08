В апреле Ингосстрах Банк начислит повышенный кешбэк за такси и каршеринг

Ежемесячно пользователи программы лояльности Инго Бонус получают повышенный кешбэк в одной из популярных категорий. В апреле Ингосстрах Банк вернет до 10% кешбэка за поездки на такси и оплату аренды автомобилей по дебетовой карте.

«С наступлением весны многие предпочитают использовать каршеринг или такси для более комфортных и удобных поездок. Теплая погода и солнечные дни способствуют активным прогулкам и поездкам. Обычно средний чек на такси составляет 400 рублей, на каршеринг – 250 рублей, однако в апреле – периоде действия повышенных начислений кешбэка в этой категории – траты увеличиваются на 25% и 20% соответственно», – отметила директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка Полина Берсенева.

Клиенты Банка могут воспользоваться повышенным кешбэком, оплачивая такси и аренду автомобилей, что позволит им экономить на повседневных расходах. Кешбэк с подпиской Инго составит 10%, без подписки – 5%. Накопленные Ингорубли можно обменять на сертификаты у партнеров, среди которых представлены Ozon, Wildberries, «Золотое Яблоко», «М.Видео», «Спортмастер», «Детский мир», «Лэтуаль», «Лента», «Перекресток» и другие.

Программа Инго Бонус третий год подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia как «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и дважды становилась лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности».

Узнать подробнее о преимуществах ИнгоКарты можно на сайте Ингосстрах Банка.