Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

Примсоцбанк снизил ставку в ипотечном кредитовании на 1,6 пунктов.

Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:

Квартиру, апартаменты, долю или комнату;

Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);

Жилой дом с земельным участком;

Земельный участок;

Дачный домик;

Нежилое помещение.

Для получения ипотечного кредита заемщик должен соответствовать следующим требованиям: возраст от 21 до 70 лет; общий трудовой стаж – не менее 6 месяцев, из которых 3 месяца на текущем месте работы. Минимальный первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Поспешите оформить ипотечный кредит в Примсоцбанке! Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.