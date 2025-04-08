Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

Примсоцбанк снизил ставку в ипотечном кредитовании на 1,6 пунктов.
Клиенты Примсоцбанка по сниженной ставке могут приобрести:
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Квартиру, апартаменты, долю или комнату;
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Ипотеку на строительство дома (не льготные программы);
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Жилой дом с земельным участком;
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Земельный участок;
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Дачный домик;
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Нежилое помещение.
Для получения ипотечного кредита заемщик должен соответствовать следующим требованиям: возраст от 21 до 70 лет; общий трудовой стаж – не менее 6 месяцев, из которых 3 месяца на текущем месте работы. Минимальный первоначальный взнос от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.
«Поспешите оформить ипотечный кредит в Примсоцбанке! Узнать подробности вы можете в офисах банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный», – говорится в сообщении банка.