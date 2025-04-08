Переводы в один «клик»: Примсоцбанк запустил сервис для платежей в госорганы без комиссии

Примсоцбанк внедрил новый сервис для проведения оплаты через систему быстрых платежей (СБП) от физических лиц в пользу государственных структур.

Теперь клиенты Примсоцбанка могут оперативно оплачивать:

Государственные пошлины

Штрафы

Налоги

Различные сборы

Услуги государственных учреждений

«Для совершения платежей достаточно иметь мобильное приложение банка (на Android, которое можно скачать через RuStore) или его WEB версию (на IOS). Операция проводится мгновенно, без комиссии со стороны банка! Откройте приложение – Зайдите в раздел «Платежи» – Выберите «В бюджет через СБП» – Осуществите поиск по УИН», – говорится в сообщении банка.