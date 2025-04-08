Альфа-Банк дарит 3000 рублей за перевод зарплаты на Альфа-Карту

Альфа-Банк разыгрывает 9 миллионов рублей среди новых зарплатных клиентов. Для участия в розыгрыше нужно до конца апреля перевести зарплату в банк и получить её на Альфа-Карту в следующем месяце.

Сделать Альфа-Карту зарплатной можно на сайте банка, в приложении или Альфа-Онлайн. У Альфа-Карты для зарплаты — те же привилегии и даже больше: выгода до 100% в барабане суперкэшбэка, бесплатное обслуживание навсегда, особая категория кэшбэка каждый месяц и не только.

20 июня банк выберет 3000 победителей и переведёт по 3000 рублей каждому.