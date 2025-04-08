За 2024 год 19 компаний привлекли на фондовом рынке 102 млрд рублей

По числу эмитентов – это десятилетний рекорд, но сумма отстает от 2023 года. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале.

По количеству размещений на IPO прошлый год был рекордным за последние десять лет: 19 компаний привлекли более. Хотя сумма оказалась ниже уровня 2023 года – 102 млрд рублей.

Основной спрос пришелся на первую половину года благодаря росту фондовых рынков и активности розничных инвесторов.

«Большинство эмитентов представляли малый и средний бизнес в сфере ИТ, цифровизации и фармацевтики. Рынок делили между собой розничные (40%) и институциональные (48%) инвесторы, причем первые оказывали ключевое влияние на размещение. Однако многие участники быстро продавали акции в первый месяц, демонстрируя склонность к краткосрочным инвестициям», – говорится в сообщении.