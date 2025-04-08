Солид Банк открывает ещё один офис в Москве

10 апреля 2025 года в новом офисе АО "Солид Банк" в Москве по адресу: ул. Таганская, 26с1 первых посетителей будет ждать торжественный фуршет и праздничная атмосфера в честь открытия офиса.

«Больше 20 лет Солид Банк знаком предпринимателям и частным лицам Москвы. Мы расширяемся, чтобы большее количество москвичей могло в комфортной обстановке воспользоваться выгодными услугами банка для предприятий малого и среднего бизнеса: банковские гарантии, кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, корпоративные банковские карты, овердрафты, обслуживание ВЭД», – говорится в сообщении банка.



Частным клиентам будут доступны уже востребованные услуги банка: потребительские кредиты и автокредиты, банковские карты с кэшбеком и с процентами на остаток по всем картам, накопительный счет с ежедневной выплатой или вклады, перевод, обмен валют и многое другое.

«Филиал Солид Банка в Москве открыт в далеком 2004 году, и несмотря на то, что наш офис на Хорошевском шоссе, 32А достаточно большой и комфортный, мы приняли решение открыть ещё один - в другой части столицы, для удобства наших клиентов. Хорошее месторасположение, близость к метро, комфортный новый офис и такой же полюбившийся нашим клиентам перечень банковских услуг - финансовых помощников будет ждать клиентов в стенах Солид Банка на улице Таганская, 26с1 с 10 апреля. Ждём всех!» - комментирует Заместитель Председателя Правления - Управляющий Московским филиалом АО «Солид Банк», Владимир Кухоль.



Дополнительный офис Московского филиала АО «Солид Банк» распахнет свои двери для новых клиентов 10 апреля по адресу: г. Москва, ул. Таганская, 26с1.



Режим работы офиса:

пн-пт: 09:00 - 18:00

без перерыва

сб-вс: выходной.