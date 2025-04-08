Золото - самое доходное вложение для частных лиц?

Банк России в своем Обзоре рисков финансовых рынков назвал золото самым доходным инструментом в 2024 году на российском рынке. Золото выросло в цене в течение 2024 года на 44,6%. В 2025 году тенденция сохраняется – драгоценный металл растет в цене практически с каждым месяцем.

Эксперты Солид Банка склонны считать золото «тихой гаванью» в мире инвестиций, так как оно стабильно растет в цене, даже часто оказываясь независимым от волнений в мировой и локальной экономике. Другие инвестиционные инструменты ведут себя менее стабильно, их стоимость может резко меняться. Например, в марте 2025 года доллар США резко упал в цене.

Востребованность золота доказывается тем, что за 2024 год россияне приобрели его на 75,6 тонны. Этот показатель на 6% выше в сравнении с 2023 годом. И на 62% выше в сравнении с 2021 годом. Очевидно, что из-за нестабильности в мировой и локальной экономике, из-за санкционных ограничений население всерьез решило вкладываться в этот надежный актив. Важный момент, что с 2022 года покупка золотых слитков для физических лиц не облагается НДС 20%, а это делает вложение более привлекательным для инвесторов.

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