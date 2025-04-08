Майнинг запрещен в Иркутской области до 2031 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полном запрете майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Северные районы в этот список не вошли.

«Мы не раз обращались в Правительство РФ с этой инициативой, и нас услышали», – сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Запрет будет действовать с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года и охватит районы: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

Запрет охватил большинство южных районов области, однако северные районы в этот список не вошли. Среди них такие, как Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Тайшетский, Усть-Илимский, Усть-Кутский и Чунский районы.

Игорь Кобзев подчеркнул, что решение о запрете майнинга имеет ключевое значение для региона. Иркутская область, являясь одним из центров криптомайнинга в стране, сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами из-за высокой нагрузки на энергосистему. Увеличение потребления электроэнергии приводит к перегрузке сетей и частым отключениям электричества. Также не хватает мощностей для подключения новых объектов.

«Энергодефицит особенно заметен на юге Иркутской области. Временный запрет с января по март снизил нагрузку на энергосистему и освободил 320 МВт мощности, что эквивалентно 146 млрд рублей на строительство новых генерирующих объектов», – отметил Кобзев. Он поблагодарил Правительство за внимание к региону и выразил уверенность, что совместными усилиями удастся дать новый импульс развитию области.

Напомним, инициативу поддержал президент России. Вопрос обсуждался на заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики 27 марта.

По словам Игоря Кобзева, за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%. Из-за майнинга сформировался энергодефицит, который к 2030 году мог достичь 2,9 ГВт.