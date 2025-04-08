В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников

Школьники из любой страны мира смогут получить новые знания и навыки в сфере искусственного интеллекта и погрузиться в мир цифровых технологий.

Фото предоставлено пресс-служба Сбера

Стремительное развитие технологий и трансформация всех секторов экономики делают цифровые навыки основой глобальной конкурентоспособности и инноваций. Использование цифровых технологий при решении рабочих и жизненных задач позволяет сделать искусственный интеллект помощником каждого человека. Направление кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов для изучения и разработки технологических продуктов для общества, государства, науки и бизнеса.

Принять участие в международной ИТ-олимпиаде могут старшеклассники 14–18 лет из любой страны мира, вне зависимости от наличия навыков программирования. Р егистрация продлится до 18 апреля.

ИТ-олимпиада пройдёт при поддержке Правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области. Сбер — генеральный партнёр.

«Информационные технологии позволяют совершенно иначе смотреть на мир и связывать очень сложные процессы, которые, на первый взгляд, не связаны друг с другом. Но это можно сделать, только управляя всем технологическим стеком. Человечество стоит на пороге гигантских открытий. Вы, ребята, живёте в самое интересное время в самом интересном мире, потому что вам довелось заглянуть за горизонт тех знаний, которые человечество даже не могло себе сформулировать как конечную точку этого путешествия. А вы сумеете осуществить эту мечту. Хочу пожелать вам успехов в этом интереснейшем путешествии! Уверен: у вас всё получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди, с чем я вас и поздравляю», — Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

«ИТ-технологии — это инструмент цифровизации, который делает нашу жизнь удобнее, повышает экономическую эффективность. Но он не будет работать без "мозгов", которые умеют его грамотно применять. В России уже сегодня активно внедряется искусственный интеллект, разрабатываются отечественные ИТ-решения, развиваются цифровые сервисы для граждан. И за этим процессом цифровой трансформации всегда стоит человек. Сильные ИТ-кадры — запрос не только России, а всего мира. Глядя на участников олимпиады, которые, несмотря на свой юный возраст, уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли — в надёжных руках», — Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

«Международная олимпиада по кибербезопасности — это глобальная площадка, где талантливая молодёжь из разных стран объединяется, чтобы вместе формировать цифровое будущее. Участие школьников из разных уголков мира — это инвестиция не только в их профессиональное развитие, но и в создание международного сообщества технологических лидеров. Особенно символично, что церемония награждения победителей состоится на юбилейной международной конференции ЦИПР, которая пройдёт в Нижнем Новгороде в июне», — Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. В фокусе внимания — информационная безопасность, математическая логика, основы алгоритмизации и программирования, анализ данных, обработка текста и построение простых моделей на основе искусственного интеллекта (AI).

С 23 по 25 апреля пройдёт второй этап состязаний — командный полуфинал. Он пройдёт в формате Capture the flag (захват флага). «Флаг» представляет собой специальную строку кода, которая подтверждает, что задание выполнено. Командам предложат набор задач различной сложности, к которым требуется найти и отправить ответ (флаг). В полуфинал выходят команды по 5 человек из тех, кто успешно прошёл первый этап. Темы заданий: AI и машинное обучение, криптоанализ, реверс-инжиниринг, веб-уязвимости, форензика (компьютерная криминалистика), алгоритмическое программирование.

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале. Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе «Школы 21» в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Международная школа программирования и математики «Алгоритмика» — технологический партнёр. Официальный сайт олимпиады.