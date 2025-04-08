ЦБ: высокая ключевая ставка не будет вечной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокая ключевая ставка не будет сохраняться бесконечно, сообщает ТАСС.

«Мы все-таки рассчитываем, что период высокой ключевой ставки, хотя мы говорим, что будет продолжительное время, но он не будет бесконечным», – сказала она на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

Высокая ключевая ставка, установленная ЦБ РФ на уровне 21%, держится уже полгода и остается неизменной с 25 октября. Следующее решение по ставкам ожидается 25 апреля 2025 года.

В марте регулятор указал на снижение инфляционного давления, но оно остается значительным, особенно в устойчивых компонентах экономики. Внутренний спрос по-прежнему превышает производственные возможности. ЦБ подчеркнул, что достижение целевого уровня инфляции потребует длительных строгих мер денежно-кредитной политики.

Бизнес с нетерпением ждет снижения ставки. Банкиры прогнозируют, что это произойдет не раньше сентября 2025 года. ВТБ ожидает первого снижения ставки после лета, когда будут известны данные об урожае. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что ЦБ может смягчить политику на заседании в сентябре.