Ремонт дорог на Ольхоне завершат в октябре

В этом году на острове Ольхоне, находящемся в центральной экологической зоне озера Байкал, завершат капитальный ремонт трех участков автомобильных дорог общей протяженностью 12,3 км.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что завершение ремонта подъезда к Хужиру, главной улицы в селе и участка от Хужира до Харанцов очень ждут местные жители и туристы. Ольхон является одним из самых популярных туристических мест Иркутской области. Общая стоимость работ составляет более 816 млн рублей.

На автодороге Баяндай – Еланцы – Хужир проводится капитальный ремонт двух участков. Подъезд к селу Хужир протяженностью 5,6 км уже частично отсыпан щебеночно-песчаной смесью и начата укладка асфальтобетонного покрытия. Главная улица Байкальская протяженностью 1,7 км получила новое покрытие, тротуары и дорожные знаки. На обоих участках в этом году завершат укладку асфальта и нанесут разметку.

Третий участок протяженностью 5 км соединяет села Хужир и Харанцы. Здесь проведен ремонт водопропускных труб и начаты работы по устройству земляного полотна. В этом году будет сделано переходное покрытие, установлены остановочные пункты и дорожные знаки.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов сообщил, что работы на Ольхоне идут по графику и будут завершены в октябре, как только позволят погодные условия.