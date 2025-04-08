Новая пандемия неизбежна: ВОЗ призывает готовиться к худшему

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сделал важное заявление о неизбежности очередной пандемии. В ходе открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой международного соглашения по предотвращению пандемий, глава ВОЗ подчеркнул необходимость подготовки к новому глобальному вызову, сообщает РБК.

«Вспышки лихорадки Эбола и вируса Марбурга зафиксированы в этом году, а птичий грипп продолжает распространяться среди диких птиц, домашнего скота и даже затрагивает людей. Хотя пандемия COVID-19 сейчас кажется далёким воспоминанием, затмеваемым конфликтами и экономическими кризисами, новая угроза может возникнуть неожиданно. Следующая пандемия может прийти через двадцать лет, а может ударить уже завтра. Мы обязаны быть готовыми, потому что это не гипотеза, а реальная опасность», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также напомнил, что официально подтверждено, что пандемия COVID-19 унесла жизнь более 7 миллионов человек, хотя реальные цифры могут достигать 20 миллионов. Помимо человеческих потерь, эта пандемия нанесла огромный экономический ущерб, исчисляемый триллионами долларов.