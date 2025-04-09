Антон Свириденко: Тарифная война Трампа — шанс для России?

Мир стремительно меняется, однако ключевые смыслы остаются неизменными, утверждает исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. В своем комментарии он раскрыл истинную суть действий американского лидера Дональда Трампа и возможные последствия торговой войны.

«Политика Трампа отражает тяжелое положение Америки на фоне постоянного дефицита торгового баланса и растущего государственного долга. Эти жесткие меры направлены на предотвращение превращения страны в мировую финансовую пирамиду и кардинально изменят глобальную экономическую картину. По худшему сценарию, американская экономика рискует потерять до 2,34% ВВП к 2026 году (оценка EY). Потери Китая могут превысить прогнозируемые 0,2%, поскольку введённые тарифы оказались значительно выше ожиданий.»

Свириденко также отметил, что наибольший удар придется по Канаде и Мексике, которые могут утратить до 2,3% и 3,4% своего ВВП соответственно. В краткосрочной перспективе инфляция в США может вырасти на 1,5–2%. Тем не менее, эксперт уверен, что со временем экономики адаптируются, и влияние тарифов начнет ослабевать уже к 2027 году.

Трамповские инициативы вызывают бурные споры, создавая серьёзное напряжение в международной политической арене. Вместе с тем, они открывают новые экономические возможности, которыми России стоит воспользоваться (особенно учитывая отсутствие нашей страны в новых санкционных списках).

«Скорее всего, пошлины приведут к снижению цен на сырьё, что заставит экономику перейти от стратегии предложения к стратегии выживания, требующей активного вмешательства государства через налогово-бюджетную политику и диверсификацию экономики. Параллельно остро встанет вопрос возвращения иностранных инвестиций, ведь инвесторы по всему миру ищут новые рынки и надежные убежища для капиталовложений, одним из которых вполне может стать Россия», — заключает Свириденко.

2 апреля президент Трамп ввел пошлины до 50% для различных стран, стремясь восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Согласно представленным данным, пошлины коснутся Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и Тайваня (32%). Максимальные пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Также пошлины затронут Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%), но Россия в список не включена. Всем странам будет применен минимальный базовый тариф в 10%. России в списке нет.