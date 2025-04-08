Туристический налог установили в 34 муниципальных образованиях Иркутской области

Более 30 муниципалитетов Иркутской области ввели туристический налог – обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

«Ставка составляет 1% от стоимости проживания в гостиницах и аналогичных объектах. Минимальная сумма обязательного платежа – 100 рублей за каждые сутки проживания. Ставка будет постепенно увеличиваться и достигнет 5% к 2029 году», – говорится в сообщении.

Плательщиками являются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые предоставляют места для временного размещения в гостиницах, хостелах и прочем.

Отчитываться по налогу и платить его нужно ежеквартально: декларация представляется не позднее 25 числа следующего за истекшим кварталом месяца, оплата производится не позднее 28 числа.