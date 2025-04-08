Производители и торговые сети в Иркутской области стабилизируют цены на продукты

В Иркутской области подписали Меморандум о стабилизации цен на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Документ заключен между правительством Приангарья, местными производителями и региональными торговыми сетями, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Данный меморандум является соглашением, предусматривающим выполнение сторонами добровольно взятых на себя обязательств по стабилизации и не повышению отпускных цен на социально значимые продукты до конца сентября 2025 года», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

Согласно условиям документа, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на куриное яйцо второй категории, сливочное масло 61,5% и 72,5% жирности, молоко пастеризованное 2,5% жирности и на замороженную тушку цыпленка-бройлера. В свою очередь региональные торговые сети не должны устанавливать размер торговой надбавки на данную продукцию выше 15%.