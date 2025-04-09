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Тарифная война США: прогнозы для российской экономики ухудшены

Тарифная война между США и другими странами стала реальностью, и надежды на быстрое урегулирование украинского кризиса не оправдались. На этом фоне аналитики БКС Мир инвестиций ухудшили прогнозы по росту ВВП, траектории ключевой ставки и чистой прибыли компаний. Новый таргет по Индексу МосБиржи составляет 3200 пунктов (с дивидендами — 3400).

Аналитики считают, что ужесточение глобальных тарифных барьеров ведет к сокращению мирового спроса на сырьевые активы и увеличению издержек. Замедление роста мировой экономики из-за тарифной войны повлияет на российскую экономику как классический шок внешней торговли. Это приведет к сокращению доходов бюджета из-за падения цен на нефть, а ФНБ покроет выпадающие доходы и поддержит рубль. Инфляция и ставки будут снижаться медленнее, а ВВП будет расти медленнее.

В стратегии на II квартал 2025 года аналитики указывали на чрезмерно позитивную реакцию рынка на переговоры РФ-США.

«Введение тарифов со стороны США полностью нивелировало этот эффект на российском рынке акций. Основной риск введения тарифов — замедление темпов мировой экономики. В связи с этим макро-предпосылки были обновлены. Таргет по индексу МосБиржи без учета дивидендов понижен до 3200 пунктов (-15%), с учетом дивидендов — до 3400 пунктов (-11%)», – отмечают аналитики БКС.

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Тем не менее взгляд на индекс остается «Нейтральным».

По оценкам аналитиков, наибольшее влияние введенные тарифы США окажут на бизнес металлургии и добычи.

2 апреля президент Трамп ввел пошлины до 50% для различных стран, стремясь восстановить экономику США, заявив, что Америка была "ограблена другими странами". Согласно представленным данным, пошлины коснутся Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%), Вьетнама (46%) и Тайваня (32%). Максимальные пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и Сен-Пьер и Микелон. Также пошлины затронут Казахстан (27%), Молдавию (31%) и Украину (10%), но Россия в список не включена. Всем странам будет применен минимальный базовый тариф в 10%. России в списке нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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