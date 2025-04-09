S7 фиксирует огромный прирост делового потока в Сибирь и на Дальний Восток

В 2024 году S7 Airlines увеличила число корпоративных клиентов на 20%, о чем сообщил директор по продажам авиакомпании Александр Елфимов на форуме Buying Business Travel Forum 2025. Елфимов отметил, что авиакомпания продолжает развивать свои сервисы, услуги и IT-сегмент, ожидая усиления партнерств и интеграций, а также роста цифровизации и автоматизации в отрасли.

«Сегодня важно предоставить пассажиру уникальный цифровой опыт — от бронирования перелета до онлайн-регистрации, обеспечивая высочайший уровень сервиса в аэропорту и на борту самолета», — подчеркнул Елфимов.

Компания также отметила значительный прирост в Сибирь и на Дальний Восток. «Мы видим спрос и реагируем на потребности пассажиров. У нас появилось много рейсов в небольшие города, мы стремимся обеспечить максимальное авиасообщение в регионах. Сегодня мы стали основным перевозчиком в аэропортах Нерюнгри и Певека», — добавил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников.



Ранее S7 заявила о планах по увеличению пассажиропотока через Иркутск. В 2025 году авиакомпания намерена увеличить количество пассажиров на 8-10%, открывая новые направления как на международном, так и на российском уровне. Эти планы особенно впечатляют на фоне прогнозов снижения пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 году на 2-6%.