«Ангарский маньяк» заявил о причастности еще к одному убийству

Осужденный более чем за 80 убийств и приговоренный к двум пожизненным срокам Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в совершении еще одного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в мае 2011 года в одном из парков города Ангарска было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительное расследование по данному факту было приостановлено в связи с тем, что не удалось найти убийцу. Спустя годы, была установлена причастность «ангарского маньяка» к данному эпизоду.

«Попков признал свою вину и дал показания по существу содеянного, после чего этапирован в Иркутскую область для проведения необходимых следственных действий. В настоящее время ему предъявлено обвинение», – пояснили в СК.

Напомним, что убийства Попков совершал в период с 1992 года по 2010 год, работая в правоохранительных органах. На его счету больше жертв, чем у Чикатило.