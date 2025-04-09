Проблемную школу №75 достроят в Иркутске к середине апреля

В Иркутске завершается строительство блока начальной школы №75. Готовность оценивается в 98%, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Это был проблемный объект, первый подрядчик не справился, но надо было доделать независимо от обстоятельств. И сегодня мы на финишной прямой, необходимо пройти комиссию стройнадзора и ввести здание в эксплуатацию, планируем сделать это в середине апреля», – отметил глава региона.

Внутри есть классы, группы для продленки, столовая, спортзал, конференц-зал, актовый зал с гримеркой, читальный зал, отдельные кабинеты для профильных предметов. В каждом предусмотрено одно место для учащихся с ограниченными возможностями.

Учеба здесь начнется 1 сентября, а первые мероприятия для ребят пройдут уже 9 мая.