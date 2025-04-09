Пошлины США для Китая составили 104%

К существующим 20% и 34% добавились еще 50%. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Пресс-секретарь Белого дома заявил, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по восточному времени, поскольку Китай не снял ответные меры», – сообщил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в соцсети Х.

Администрация США с 9 апреля вводит дополнительные 50% пошлин на китайские товары, что в сумме с действующими 20% (из-за поставок фентанила) и ранее объявленными 34% доводит общую ставку до 104%.

Китай, в ответ на действия Вашингтона, сохранил зеркальные 34% тарифы на американский импорт, которые вступят в силу 10 апреля.