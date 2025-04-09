Потерять работу боятся лишь 14% иркутян

Чаще всего о риске увольнения говорят специалисты старше 55 лет. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Только 14% работников Иркутской области опасаются увольнения, что ниже общероссийского показателя в 16,3%. Три четверти иркутян (76%) уверены в стабильности своего трудоустройства, тогда как в среднем по стране таких работников 74%.

Наибольшую уверенность демонстрируют жители Дальневосточного и Приволжского округов (77%), а наиболее тревожная ситуация сложилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (73%).

Среди сибирских регионов лидерами по ощущению стабильности стали Омская область (80%) и Алтайский край (76%), а наибольшие опасения испытывают работники Кемеровской области и Красноярского края (16%).

Чаще всего о риске увольнения говорят специалисты старше 55 лет (20,6%), хотя их число сократилось с 23,5% в конце 2024 года. Среди молодежи до 18 лет тревожность снизилась с 23% до 16,4%, а у работников 25-34 лет, напротив, выросла с 13,7% до 15,6%.

Наиболее уязвимыми профессиями оказались маркетологи и рекламщики (21,6%), HR-специалисты (20,2%) и IT-сотрудники (20,1%). При этом работники сфер красоты и спорта (85,1%), консалтинга (82,6%) и медицины (81%) чувствуют себя наиболее защищенными от угрозы увольнения.