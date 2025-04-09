ВТБ: Рубль ослабнет до 95-100 за доллар к концу года

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов прокомментировал текущую ситуацию на рынке инвестиций.

На рынке наблюдается высокая волатильность, которая вызвана глобальным характером новых торговых барьеров. Это создает риски для сохранения роста мировой экономики на уровне 3%, что, в свою очередь, уже негативно отразилось на ценах сырьевых товаров.

Фундаментальные факторы говорят в пользу ослабления курса национальной валюты в сторону диапазона 95-100 за доллар к концу года. Произошедшее в последние дни заметное снижение нефтяных цен, вероятно, ускорит движение к прогнозному диапазону курса.

Для россиян актуальными остаются те инструменты, которые не подвержены негативному влиянию на глобальных рынках. Мы по-прежнему считаем, что часть инвестиционного портфеля может находиться в фондах денежного рынка с доходностью около 21%.

Замещающие валютные облигации – привлекательный инструмент для валютной диверсификации портфеля. Несмотря на некоторое ослабление рубля в последнее время, курс национальной валюты все еще значительно крепче своего равновесного уровня.

Рынок акций после коррекции начинает выглядеть более привлекательно. Однако перспективы и потенциал роста зависят от конкретного сегмента. В настоящее время отдаем предпочтение секторам, ориентированным на внутренний спрос: потребительский, финансовый, ИТ. В целом, на наш взгляд, российский рынок акций остаётся фундаментально недооценённым.

Наш таргет по индексу Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев составляет 3300 пунктов. Среди возможных драйверов роста российского рынка акций: более раннее и активное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, а также снижение геополитической напряженности. При этом сейчас на рынках наблюдается повышенная волатильность. Поэтому мы рекомендуем инвесторам формировать портфель, отвечающий целям, риск-профилю и инвестиционному горизонту, а также проводить своевременную ребалансировку.

Однако такой период непрофессиональным инвесторам, вероятно, стоит переждать в стороне, пока не установятся новые равновесные уровни и в отношении прогнозов не появится больше ясности.