США подняли пошлины на импорт из КНР до 104%: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Америка увеличила пошлины на импорт из КНР до 104%, мошенники стали обманывать россиян через YouTube и TikTok, Госдума РФ разрешила в течение года исполнять решение о призыве в армию, а в Иркутской области 34 муниципалитета установили туристический налог. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пошлины в 104%

Администрация США начала взимать таможенные пошлины с китайской продукции в размере 104%. «Страны прямо сейчас платят по американским тарифам, Китай – 104%. Подумайте, 104% – это звучит смешно, но они взимают с нас сборы за многие товары: 100%, 125%. Многие страны обдирали нас направо и налево, но теперь наша очередь обдирать их», – прокомментировал американский лидер Дональд Трамп.

Обман через платформы

Кибераферисты стали активно обманывать россиян через YouTube и TikTok. Схему придумали на фоне слухов о нехватке свободных мест в отелях. С помощью популярных платформ они предлагают людям забронировать номера на якобы безопасных условиях. Суммы ущерба составляют до 140 тысяч рублей – деньги взимают в качестве предоплаты.

Новые правила призыва

Госдума накануне приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Устанавливается, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва. На осенний призыв 2024 года нормы не распространяются и начинают действовать с весны.

Туристический налог

34 муниципальных образования Иркутской области установили туристический налог. Плательщиками являются организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые предоставляют места для временного размещения в гостиницах, хостелах и прочем. Ставка равна 1% от стоимости проживания в гостиницах и аналогичных объектах. Минимальная сумма обязательного платежа – 100 рублей за каждые сутки проживания.

Заморозка цен

В Иркутской области заморозят цены на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Заключен соответствующий меморандум между правительством Приангарья, местными производителями и региональными торговыми сетями. Согласно условиям документа, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на куриное яйцо второй категории, сливочное масло 61,5% и 72,5% жирности, молоко пастеризованное 2,5% жирности и на замороженную тушку цыпленка-бройлера до конца сентября 2025 года.