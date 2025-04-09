Несостоявшийся инвестор в Иркутске вложил в несуществующие акции 9 млн с продажи квартиры

Житель Якутии потерял крупную сумму, желая заработать на инвестициях в Иркутске. Он перевел свои сбережения, вырученные с продажи квартиры, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, потерпевший прибыл в Иркутск для закупки строительных материалов. В мессенджере он познакомился с женщиной, которая вскоре предложила ему инвестировать на бирже. Он начал с 8 тысяч рублей. Несколько раз россиянин пополнял счет небольшими суммами и выводил прибыль.

«В дальнейшем аферистка предложила ему внести более крупную сумму для якобы большей прибыли. Поверив псевдоспециалисту, мужчина перевел на счет все сбережения. В этот же день онлайн-кабинет обманутого россиянина заблокировали. Мужчина обратился в полицию», – пояснили в МВД.

В обшей сложности «инвестор» потерял 9,2 млн рублей.