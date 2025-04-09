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Миллионного пассажира встретили в аэропорту Иркутска

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Аэропорт Иркутска обслужил первого миллионного пассажира в 2025 году. Зафиксирован рост пассажиропотока, сообщает пресс-служба авиаузла.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда было обслужено 960 013 человек, прирост составил 5,1%. Такой позитивный результат отражает растущую популярность авиаперелетов и развитие маршрутной сети из Иркутска», – сообщает аэропорт.

За первые три месяца 2025 года в Иркутском аэропорту было выполнено 5,4 тысячи вылетов самолетов, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом, когда было зарегистрировано 5,1 тысячи вылетов.

Среди международных направлений наибольшим спросом пользовались Бангкок, Пхукет, Дасин, Гуанчжоу, Пекин и Камрань. Внутри страны лидерами стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Якутск и Усть-Кут.

Лидирующие позиции по объему перевезенных пассажиров в Иркутске занимают авиакомпании S7 Airlines – 463,6 тысячи человек,  «Аэрофлот» – 111,8 тысячи, «ИрАэро» – 106,9 тысячи, «Россия» – 47,4 тысячи, «Уральские авиалинии» – 41,6 тысячи.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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