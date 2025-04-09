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«Известия»: «Силу Сибири – 2» могут реанимировать в ближайшее время

Торговая война США заставляет КНР искать новых поставщиков. Об этом пишет газета «Известия».

На фоне взаимного повышения пошлин Китай полностью остановил импорт сжиженного природного газа из США, свидетельствуют данные аналитиков Kpler. В настоящее время ни один американский газовоз не направляется в китайские порты. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2018-2020 годах, когда Пекин на 400 дней прекратил закупки американского СПГ.

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Эксперты связывают решение КНР с эскалацией торгового конфликта. «Жесткая позиция США вынуждает Китай отвечать зеркальными мерами», – пояснил профессор Шанхайского университета Янг Ченг. По его словам, Пекин может активизировать энергетическое сотрудничество с Россией, включая проект «Сила Сибири – 2», чтобы диверсифицировать поставки.

Однако, как отмечают аналитики, реализация новых трубопроводных проектов требует решения сложных вопросов по маршрутам и ценообразованию. «Хотя текущая ситуация благоприятствует российско-китайскому энергопартнерству, КНР вряд ли пойдет на резкое обострение отношений с США», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее Китай начал перепродавать американский СПГ на мировом рынке, поскольку введенные тарифы сделали прямые поставки в КНР экономически невыгодными.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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