ФАС готовит новые правила рекламы депозитов

Банки обяжут указывать все условия получения заявленной доходности. Об этом пишет газета «Известия».

Центробанк и Федеральная антимонопольная служба готовят первые письменные рекомендации для банков по раскрытию условий вкладов. Инициатива направлена на борьбу с недобросовестными практиками, когда клиентам не полностью раскрывают реальную доходность депозитов и дополнительные условия ее получения.

«Проблема существует – мы видим это по жалобам потребителей», – заявил глава службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

По новым правилам, банки должны будут четко указывать все условия получения заявленной доходности непосредственно в местах размещения информации о вкладах, включая рекламу.

В Ассоциации банков России подтвердили участие в обсуждении новых требований, отметив заинтересованность кредитных организаций в прозрачном информировании клиентов. Как пояснили в Почта Банке, изменения коснутся как таблиц ставок, так и правил отображения информации о дополнительных надбавках.

Необходимость регулирования возникла на фоне рекордного роста вкладов населения – по данным ЦБ, в 2024 году объем средств на депозитах достиг 57,6 трлн рублей, увеличившись на 25% за год. Работа над новыми требованиями ведется с лета 2024 года, когда ФАС впервые заявила о проблемах с рекламой сберегательных продуктов.