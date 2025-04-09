Весенняя ярмарка ИЖС пройдет в Иркутске

12 апреля 2025 в Иркутске пройдет ярмарка по индивидуальному жилищном строительству. Сбер расскажет об ипотечном кредитовании на ИЖС.

Мероприятие станет ключевой площадкой для встреч жителей области с ведущими строительными компаниями, которые готовы воплотить идеи в жизнь.

На ярмарке специалисты ведущих строительных компаний представят современные технологии, материалы и инновационные подходы в строительстве частных домов. Гости смогут получить профессиональные советы от экспертов, а также воспользоваться специальными скидками и акциями, доступными только участникам мероприятия.

«Индивидуальное жилое строительство набирает популярность: квадратный метр в своем доме обходится дешевле, чем в квартире. В 2024-2025 годах количество ипотечных сделок на частные дома резко выросло. 30% всех ипотек сейчас оформляются именно на индивидуальное жилье. В Иркутской области работает свыше 100 аккредитованных застройщиков, и с открытием строительного сезона жители смогут ознакомиться с самыми свежими предложениями», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка.

Мероприятие состоится 12 апреля 2025 года по адресу: Иркутск, ул. Нижняя набережная, 10, офис Сбербанка. Время проведения: с 10:00 до 15:00.