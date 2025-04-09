Новое пространство для модных показов готовят к открытию в Иркутске

В Иркутске готовят к открытию новое многофункциональное пространство площадью почти 350 квадратных метров. Здесь можно будет приобрести товары для шиться, а также проводить мастер-классы, деловые встречи и устраивать модные показы, рассказал в интервью SIA.RU владелец Дома тканей «Колибри» Вадим Дунаевский.

«Новое пространство – это не просто магазин, а место, где гости могут почувствовать себя частью сообщества. Здесь можно не только купить ткани, но и обсудить свои проекты с дизайнерами, провести деловые встречи или просто выпить чашечку кофе», – рассказал Дунаевский.

Дом тканей откроется с 18 апреля: на этот день запланированы стилистические консультации, демонстрация дизайнерских коллекций, созданных в сотрудничестве с брендом, а также встреча с командой, которая стояла за трансформацией пространства.

Кроме того, в течение текущего месяца состоится серия образовательных мастер-классов и творческих встреч.