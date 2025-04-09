В Иркутской области на 18% активнее стали строить производственные здания и соцобъекты

В 2024 году в Иркутской области было введено в эксплуатацию 341 здание производственного и социально-культурного назначения, что на 18% больше, чем годом ранее, следует из данных Иркутскстата.

Перечень возведенных производственных объектов достаточно обширный. Это 1857 км линий электропередач различного напряжения, трансформаторные понизительные подстанции – 1487 тыс. кВа, 77 нефтяных скважин эксплуатационного бурения для добычи 622 тыс. тонн нефти и 46 газовых скважин для добычи 5 млрд кубометров газа.

Введены новые мощности по производству картона, фанеры и растительного масла методом экстракции. Построено 13 новых мостов общей протяженностью 803 метра, из них 10 – в Усольском районе.

Железнодорожные пути к производственным объектам удлинились на 27 км, дороги с твердым покрытием – на 89 км, магистральный газопровод – на 637 км. Для быстрого реагирования на возможные возгорания введено два новых пожарных депо в Жигаловском районе.

Проведены линии волоконно-оптической связи – 681 км – в отдаленные районы области – Киренский, Казачинско-Ленский, Мамско-Чуйский, Жигаловский.

Возводятся объекты социально-культурного назначения: построены школы на 1270 ученических мест и детсады на 625 мест. Сфера здравоохранения пополнилась амбулаторно-поликлиническими организациями на 300 посещений в смену.

Введены новые спортивные сооружения, в частности, физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные объекта и площадки с искусственным льдом. Распахнули двери современные учреждения культуры клубного типа и новые храмы.