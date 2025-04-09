Наибольшее число DDoS-атак с начала года пришлось на организации Сибири

Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в первом квартале 2025 года. По итогам квартала объем таких атак на сайты региональных компаний впервые превысил число DDoS-атак на столичные онлайн-ресурсы в соотношении 54% к 46%. Всего с января по март специалисты RED Security зафиксировали почти 15 тысяч DDoS-атак на сайты региональных заказчиков, при этом почти четверть из них пришлась на организации Сибирского федерального округа.

На протяжении 2024 года объем DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В первом квартале текущего года этот показатель вырос до 77,7%.

Чаще всего в первом квартале 2025 года злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты организаций Сибирского федерального округа (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Томск и др.) – на них пришлось 24,3% всех региональных атак. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Архангельск, Мурманск и др.) – 19,6% инцидентов. Замкнул тройку Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил, Сургут, Ханты-Мансийск и др.) – 14,8% атак.

Наиболее атакуемыми посредством DDoS в первом квартале стали региональные сайты компаний сфер ИТ, телеком, промышленности и ТЭК, на эти четыре сегмента пришлось 90% всех инцидентов.

«Стоит отметить два обстоятельства, способствующих росту региональных DDoS-атак. Во-первых, уровень защищенности бизнеса в регионах пока отстает от столичного. Во-вторых, отраслевое распределение DDoS-атак в целом по стране демонстрирует явный фокус злоумышленников на ресурсах ИТ и телеком-провайдеров, поскольку перебои в работе их инфраструктуры автоматически ведут к недоступности сразу множества сайтов их клиентов», – подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.