5000 объектов подключила к электричеству «Иркутская электросетевая компания» с начала 2025 года

Специалисты подключают от 90 до 120 домов в неделю. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании» (ИЭСК).

На каждое технологическое присоединение одна бригада тратит от 45 минут до двух часов, при этом каждый день без выходных на работу выходят до 10 таких бригад. Общее число неисполненных заявок сокращается с каждым днем, но спрос владельцев домов на присоединение все еще остается высоким. На 10 исполненных договоров приходится 9 новых заявок. К тому же препятствием являются штрафы регионального ФАС, ведь стоимость одного штрафа эквивалента расходам на 12 техприсоединений, а новые мощности для подключения потребителей в регионе появляются не так быстро.

Чтобы избежать проблем с перебоями подачи электроэнергии, ИЭСК проводит реконструкцию на 30 действующих объектах, расположенных на самых энергодефицитных территориях рядом с Иркутском, в конце прошлого года компания ввела новую подстанцию «Садоводство» на Александровском тракте мощностью 20 мегаватт, а в 2025 году приступила к строительству мощной подстанции «Анисимово».