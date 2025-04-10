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За балансом мобильного телефона можно будет следить в приложении ВТБ

Нововведение банк запустил совместно с оператором Т2.

Банк в партнерстве с мобильным оператором Т2 запустил сервис просмотра баланса телефона в режиме реального времени в банковском приложении. Ожидают, что новым функционалом воспользуются не менее 6 млн человек.

Новый функционал существенно экономит время пользователей – им не надо переходить между приложениями банка и мобильного оператора. Теперь актуальный баланс своего мобильного номера прямо на главном экране онлайн-банка и моментально пополнять его без каких-либо комиссий. Можно настроить автоплатеж и пополнять баланс телефона при достижении минимальной суммы или в конкретный день месяца. Спрос на сервисы растет. По статистике, за прошлый год число автоплатежей выросло более чем на 40%.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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