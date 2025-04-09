Полная стоимость автокредитов в России снизилась до минимума за пять месяцев

В феврале 2025 года полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобилей в России составила 25,3%, достигнув минимального значения с сентября 2024 года. Об этом сообщили в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ).

Показатель снизился на 4,5 п.п. по сравнению с январем, когда ПСК достигал 29,8%. Однако в годовом выражении стоимость автокредитов выросла на 5,3 процентных пункта – в феврале 2024 года она составляла 20%.

Наиболее высокие ставки зафиксированы в Оренбургской (30,3%), Волгоградской (28,3%) и Челябинской (27,2%) областях, а также в Ставропольском крае (26,9%). Самые низкие показатели ПСК отмечены в Санкт-Петербурге (21,9%), Нижегородской (22,4%) и Белгородской (22,5%) областях. В Москве полная стоимость автокредита в феврале составила 25,1%.

«ПСК по автокредитам в феврале сократилась до минимального уровня за последние 5 месяцев, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это стало следствием мер Банка России по приведению полной стоимости кредита к реальным рыночным значениям. Кроме того, это свидетельствует о том, что несмотря на максимальное значение ключевой ставки и макропруденциальные ограничения регулятора, банки постепенно находят оптимальные параметры для выдачи автокредитов».