Россельхозбанк вложил в развитие масложировой отрасли 1,4 трлн рублей

Россельхозбанк (РСХБ) с 2000 года направил в масложировую отрасль 1,4 трлн рублей и принял участие в реализации 26 инвестиционных проектов по строительству и модернизации предприятий по переработке масличных культур. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Синергия аграриев, науки, государственной и банковской поддержки за 25 лет сделала Россию глобальным игроком на мировом рынке растительного масла. Инвестиции помогли создать мощную отрасль, которая полностью закрывает внутренние потребности и обеспечивает продовольственную устойчивость десятков стран. При поддержке Россельхозбанка происходит активное наращивание производственных мощностей в наиболее рентабельных масличных культурах», – отметил председатель правления РСХБ Борис Листов.

Самообеспеченность России растительным маслом превышает 245% при пороге 90%. Россия занимает первое место в мире по производству самого востребованного вида масла – подсолнечного – около 8 млн тонн за 2024 год, оценивают в Центре отраслевой экспертизы РСХБ.

Экспортные поставки осуществляются преимущественно с использованием крупнотоннажного флота, а перспективными рынками экспертам РСХБ видятся государства Африки.

Интересен и экологический аспект: углеродный след российского подсолнечного масла составляет всего 1,5 кг CO₂ на 1 кг продукта – в 2,3 раза меньше, чем у пальмового масла.

За счёт чего Россия развила масложировую отрасль?

Главными драйверами развития отрасли стали:

Увеличение урожайности масличных культур. За последние 10 лет урожайность выросла с 12,4 ц/га до 16,3 ц/га в 2024 году благодаря внедрению современных агротехнологий и качественного семенного материала;

Расширение посевных площадей. Под масличные культуры сегодня отведено около 19 млн га (против 11,2 млн га в 2014 году, прирост на 69%); 52% площадей отведено под подсолнечник;

Увеличение производственных мощностей (новые проекты). Внедрение современных линий отжима и экстракция увеличили выход масла с 38% до 42% для подсолнечника.

Основу роста обеспечили Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа, среди регионов объёмами выделяются Саратовская, Оренбургская, Волгоградская и Ростовская области, Алтайский край, Воронежская и Самарская области.