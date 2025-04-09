Нефть ниже $60: Brent тестирует минимумы 2021 года

«Чуда не случилось, нефть марки Brent тестирует минимумы 2021 года, опускаясь ниже $60, с риском дальнейшего снижения до $56,5», – пишут в своём отчете аналитики БКС Мир инвестиций.

С начала апреля фьючерсы на нефть потеряли более 19%, а на четырехчасовом, дневном и недельном графиках RSI приближается к зоне перепроданности.

США ввели пошлины на импортные товары в полном объеме, достигнув столетнего максимума. Дополнительный негатив создают провалы переговоров США с другими странами по вопросу ослабления тарифов.

Китай призывает США к диалогу на условиях взаимного уважения, осуждая использование тарифов. Страна готова к конфронтации и ввела пошлины на американский экспорт в размере 84%. Вчерашний размер тарифа на импорт из Китая составил 104%.

По мнению аналитиков БКС, радикальная тарифная политика США обостряет риски локальных рецессий. В условиях серьезных торговых ограничений ряд стран может прибегнуть к экстренному снижению процентных ставок.

На фоне стремительно дешевеющей нефти удивляет крепость рубля.

«Текущие низкие уровни котировок нефти начнут сокращать поступление иностранной валюты в страну самое раннее через месяц, поэтому рубль остается стабильным на фоне по-прежнему ослабленного импорта», – поясняют эксперты.