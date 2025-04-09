Альфа-Конфа: В Иркутске прошло масштабное мероприятие для бизнеса

В Иркутской области в сфере малого и среднего предпринимательства заняты около 400 тысяч человек. По количеству субъектов МСП регион стал третьим в Сибири и 16-м в России по итогам 2024 года. Сегодня для представителей бизнеса в Иркутске стартовало масштабное деловое мероприятие – Альфа-Конфа. Участников конференции поприветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: Андрей Фёдоров

– Сегодня здесь собрались ведущие эксперты, собственники малого и крупного бизнеса. А также те, кто только планирует запуск собственного дела и многие другие. Ваш труд, предпринимательская инициатива, конкурентное соперничество являются двигателем развития рыночной экономики. Это не только инструмент вашего собственного успеха, но условие экономического роста нашего региона, повышения уровня жизни граждан. Выражаю надежду, что предприниматели области получат большой объем полезной информации и вдохновятся на достижение новых высот в бизнесе, – подчеркнул глава региона.

Губернатор отдельно подчеркнул, что в настоящее время в области сформирован эффективный комплекс мер по стимулированию инвестиционной деятельности. Он действует для крупных предпринимателей, для субъектов малого и среднего бизнеса. Это налоговые льготы, сниженные ставки по займам в институтах развития региона, предоставление земельных участков в аренду без торгов и многое другое.

Участие в открытии мероприятия принял первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. Он сообщил, что в условиях современной экономики бизнес активно перестраивается, ищет новых партнеров, выстраивает новые логистические цепочки. Правительство Иркутской области и институты развития бизнеса активно помогают и будут помогать предпринимателям в этой работе, подчеркнул Руслан Ситников.

Руслан Ситников

Фото: Андрей Фёдоров

Организатор мероприятия – АО «Альфа-Банк», имеющий на сегодняшний день 14 офисов и подразделений в Иркутской области, в которых обслуживаются 257 тысяч физических и 18 тысяч юридических лиц. Серию бесплатных масштабных мероприятий Альфа-Конфа банк организовывает по всей стране в рамках развития и поддержки общегосударственных проектов по малому предпринимательству и индивидуальной предпринимательской инициативы.

На территории Иркутской области мероприятие проходит во второй раз. В конце 2023 года Альфа-Банк уже собирал предпринимателей Приангарья на единой площадке, тогда Альфа-Конфу в Иркутске посетили более полутора тысяч собственников малого и крупного бизнеса В этом году главной темой Альфа-Конфы стали ценности бизнеса. Об этом, а также об инструментах масштабирования, новых инструментах маркетинга, продажах и многом другом рассказывают известные спикеры и бизнес-эксперты.

В Иркутской области Альфа-Банк выступает надежным партнером, активно поддерживает малый и средний бизнес, в том числе через сотрудничество с Центром «Мой бизнес» в части гарантийной кредитной поддержки и предпринимательскими сообществами «Опора России».

Альфа-Банк вносит значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Приангарья. Поддерживает различные социальные проекты, спортивные мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни, и культурные инициативы, фестивали «Ангара-Джаз» и «Музыка моего города», помогает драматическим театрам в Иркутске и Братске.